Враг не прекращает атаки. Генштаб рассказал об ожесточенных боях на 10 направлениях

На фронте с начала суток 16 апреля произошло 70 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атаковали на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении продолжается одна атака противника неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины. Три боя продолжаются до сих пор.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, в районах Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в районах Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь штурмовых действий в районах Торецка и Леонидовки, четыре боя идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, три боя продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись населенные пункты Покровск, Длинная Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя. В то же время вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха и Вербово.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Железнодорожное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Лобково. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Степногорск и Каменское.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия, одновременно нанес авиаудары управляемыми бомбами по Херсону.

На Курском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, также совершил 190 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности - три из реактивных систем залпового огня.