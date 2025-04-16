Зеленський створив військові адміністрації в Маріуполі та інших громадах Донеччини: список
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення десяти військових адміністрацій у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено утворити:
- Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
- Мангушську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
- Маріупольську міську військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
- Микільську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
- Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Хлібодарівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області.
Також постановлено утворити на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області такі військові адміністрації населених пунктів:
- Волноваську міську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Ольгинську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.
"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - сказано в указі.
Хто очолить адміністрації
Окрім цього на сайті ОП опубліковано низку розпоряджень про призначення очільників адміністрацій:
- Начальником Микільської селищної військової адміністрації Маріупольського району став Володимир Халабузар.
- Начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації Волноваського району став Михайло Бурнадзе.
- Начальником Кальчицької сільської військової адміністрації Маріупольського району став Володимир Матяш.
- Начальником Мангушської селищної військової адміністрації Маріупольського району стала Наталія Воробйова. Перед цим президент звільнив її з посади голови Маріупольської районної державної адміністрації.
- Начальником Сартанської селищної військової адміністрації Маріупольського району президент призначив Олександра Куркчу.
- Начальником Старомлинівської сільської військової адміністрації Волноваського району призначена Альона Лєвтєрова.
- Начальником Ольгинської селищної військової адміністрації Волноваського району став Артем Єфіменко.
- Начальником Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району призначена Надія Сердюкова.
Нагадаємо, за даними Генштабу, на фронті від початку доби 16 квітня відбулося 70 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакували на Покровському напрямку.
За минулу добу втрати російської армії склали 1050 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 87 артилерійських систем, 146 дронів та іншу техніку ворога.
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