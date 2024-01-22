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Зеленский рассказал о встрече чиновников с бизнесменами: Есть серьезные вопросы

Понедельник 22 января 2024 21:23
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Зеленский рассказал о встрече чиновников с бизнесменами: Есть серьезные вопросы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о непростой дискуссии между чиновниками и представителями отечественного бизнеса, что состоялась сегодня, 22 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности", - отметил президент.

Также Зеленский рассказал, что ознакомился с деталями и попросил "сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между членами правительства, бизнесом, правоохранителями были сняты".

"У каждого может быть свой взгляд, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей - мощностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все выработки будут представлены на Совете национальной безопасности и обороны Украины.

О чем могли дискутировать

Какие именно вопросы обсуждались на этой встрече, и какие темы поднимались на ней, президент в настоящее время не уточнил.

В то же время следует отметить, что в последнее время не на шутку возмутила общество именно Национальная стратегия доходов Украины до 2030 года, утвержденная правительством в конце 2023-го. В частности, наиболее обсуждаемой инициативой Стратегии оказалась возможная ликвидация упрощенной системы налогообложения и соответственно дальнейшая судьба украинских ФЛПов.

Ранее РБК-Украина разбиралось, что (не) так в Нацстратегии доходов.

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