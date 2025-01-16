Зеленский: столетнее соглашение с Британией имеет секретную часть
Так называемое столетнее соглашение между Украиной и Британий содержит секретную часть. Которая добавит Украине устойчивости и возможности развиваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
Он отметил, что столетнее соглашений стало принципиально новым форматом отношений.
"Наиболее близкие отношения сейчас между Украиной и Британией, и некоторые вещи, которые мы включили в столетнее соглашение, точно можно делать также с другими государствами", - сказал Зеленский.
По его словам, на 2025 год Британия запланировала для Украины военной помощи на 6,6 млрд долларов, после чего ежегодно будет выделять не менее 3 млрд. Также предусмотрено экономическое, технологическое и образовательное взаимодействие.
"Есть также и закрытая, тайная часть соглашения. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости и возможностей развиваться", - добавил президент.
Кроме того, вместе с премьером Киром Стармером он встретился с производителями дронов. Зеленский заявил, что эта сфера получит еще больше инвестиций и 2025 год обновит рекорд по объемам украинских дронов.
Напомним, сегодня Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Предполагается, что оно действительно будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.
После этого премьер Кир Стармер объявил, что Лондон передаст 150 артиллерийских стволов и мобильную систему противовоздушной обороны Gravehawk. А также пообещал, что 2025 году Великобритания предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".
Как выяснилось, два прототипа Gravehawk уже были испытаны в Украине, а всего в этом году будет поставлено еще 15 таких зенитно-ракетных комплексов.
Подробнее о них читайте в материале "Эксклюзив для Украины. Что известно о ЗРК Gravehawk, которые поставит Британия".
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