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Зеленский: столетнее соглашение с Британией имеет секретную часть

Киев, Четверг 16 января 2025 21:21
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Зеленский: столетнее соглашение с Британией имеет секретную часть Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Так называемое столетнее соглашение между Украиной и Британий содержит секретную часть. Которая добавит Украине устойчивости и возможности развиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что столетнее соглашений стало принципиально новым форматом отношений.

"Наиболее близкие отношения сейчас между Украиной и Британией, и некоторые вещи, которые мы включили в столетнее соглашение, точно можно делать также с другими государствами", - сказал Зеленский.

По его словам, на 2025 год Британия запланировала для Украины военной помощи на 6,6 млрд долларов, после чего ежегодно будет выделять не менее 3 млрд. Также предусмотрено экономическое, технологическое и образовательное взаимодействие.

"Есть также и закрытая, тайная часть соглашения. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости и возможностей развиваться", - добавил президент.

Кроме того, вместе с премьером Киром Стармером он встретился с производителями дронов. Зеленский заявил, что эта сфера получит еще больше инвестиций и 2025 год обновит рекорд по объемам украинских дронов.

Напомним, сегодня Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Предполагается, что оно действительно будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

После этого премьер Кир Стармер объявил, что Лондон передаст 150 артиллерийских стволов и мобильную систему противовоздушной обороны Gravehawk. А также пообещал, что 2025 году Великобритания предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".

Как выяснилось, два прототипа Gravehawk уже были испытаны в Украине, а всего в этом году будет поставлено еще 15 таких зенитно-ракетных комплексов.

Подробнее о них читайте в материале "Эксклюзив для Украины. Что известно о ЗРК Gravehawk, которые поставит Британия".

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