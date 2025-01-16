Эксклюзив для Украины. Что известно о ЗРК Gravehawk, которые поставит Британия
Великобритания анонсировала передачу Украине мобильной системы противовоздушной обороны (ПВО) Gravehawk, причем сразу 15 единиц в 2025 году. Информации о ней в открытых источниках нет, но ранее наша страна получила два прототипа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии и Defense Express.
Из заявления на сайте британского правительства следует, что система Gravehawk разработана в короткое время специально для удовлетворения потребностей Украины. Проект финансируется совместно Великобританией и Данией.
Это инновационная система размером с морской контейнер может применять ракеты класса "воздух-воздух" и выполнять роль наземной ПВО. А также использовать украинские ракеты, которые есть на вооружении ВСУ.
Фото: изображение вероятного ЗРК Gravehawk (defence-ua.com)
"В условиях, когда Украина постоянно подвергается российским обстрелам, система Gravehawk усилит ее противовоздушную оборону и позволит защитить города, войска и важнейшие объекты инфраструктуры", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что два прототипа системы Gravehawk были испытаны в Украине в сентябре. Еще 15 комплексов будут испытаны в 2025 году.
Как выглядит система Gravehawk
Аналитики Defense Express обращают внимание, что в августе 2023 года британские СМИ писали о передачи нескольких новых ЗРК на шасси грузовика SupaCat, которые используют ракеты AIM-132 ASRAAM.
Позже появилось видео от Воздушных сил с ночной работой неназванного ЗРК с такими ракетами, которое не позволяло рассмотреть систему полностью.
А в феврале появилось видео, снятое днем, на котором зафиксирован этот комплекс на шасси SupaCat.
"И сейчас все указывает на то, что этот ЗРК и называется Gravehawk", - полагают в Defense Express.
На что способен Gravehawk
Что касается возможности использования украинских ракет, то она не исключена, поскольку AIM-132 ASRAAM имеет инфракрасную головку самонаведения.
"Поэтому задача установки может заключаться лишь в том, чтобы направить ракету в сторону цели и дождаться, пока она самостоятельно не захватит ее", - считают аналитики.
Они также полагают, что дальность пуска ракеты с земли вряд ли превышает 10-15 км.
Украинской ракетой, которая может быть интегрирована в Gravehawk, является Р-73, которая уже используется в ЗРК "Оса". А также на морских дронах Magura V5, при этом уже успешно поразив российские вертолеты, пишет Defense Express.
Напомним, кроме систем Gravehawk, Великобритания также анонсировала поставку 150 артиллерийских стволов. Лондон впервые за 20 лет возобновляет внутреннее производство и обещает поставить стволы через несколько недель.
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