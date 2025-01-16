Эксклюзив для Украины. Что известно о ЗРК Gravehawk, которые поставит Британия

Великобритания анонсировала передачу Украине мобильной системы противовоздушной обороны (ПВО) Gravehawk, причем сразу 15 единиц в 2025 году. Информации о ней в открытых источниках нет, но ранее наша страна получила два прототипа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии и Defense Express .

Из заявления на сайте британского правительства следует, что система Gravehawk разработана в короткое время специально для удовлетворения потребностей Украины. Проект финансируется совместно Великобританией и Данией.

Это инновационная система размером с морской контейнер может применять ракеты класса "воздух-воздух" и выполнять роль наземной ПВО. А также использовать украинские ракеты, которые есть на вооружении ВСУ.

Фото: изображение вероятного ЗРК Gravehawk (defence-ua.com)

"В условиях, когда Украина постоянно подвергается российским обстрелам, система Gravehawk усилит ее противовоздушную оборону и позволит защитить города, войска и важнейшие объекты инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что два прототипа системы Gravehawk были испытаны в Украине в сентябре. Еще 15 комплексов будут испытаны в 2025 году.

Как выглядит система Gravehawk

Аналитики Defense Express обращают внимание, что в августе 2023 года британские СМИ писали о передачи нескольких новых ЗРК на шасси грузовика SupaCat, которые используют ракеты AIM-132 ASRAAM.

Позже появилось видео от Воздушных сил с ночной работой неназванного ЗРК с такими ракетами, которое не позволяло рассмотреть систему полностью.

А в феврале появилось видео, снятое днем, на котором зафиксирован этот комплекс на шасси SupaCat.

"И сейчас все указывает на то, что этот ЗРК и называется Gravehawk", - полагают в Defense Express.

На что способен Gravehawk

Что касается возможности использования украинских ракет, то она не исключена, поскольку AIM-132 ASRAAM имеет инфракрасную головку самонаведения.

"Поэтому задача установки может заключаться лишь в том, чтобы направить ракету в сторону цели и дождаться, пока она самостоятельно не захватит ее", - считают аналитики.

Они также полагают, что дальность пуска ракеты с земли вряд ли превышает 10-15 км.

Украинской ракетой, которая может быть интегрирована в Gravehawk, является Р-73, которая уже используется в ЗРК "Оса". А также на морских дронах Magura V5, при этом уже успешно поразив российские вертолеты, пишет Defense Express.