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Зеленський став найвпливовішою людиною року в опитуванні читачів Time

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Британія, П'ятниця 20 травня 2022 01:15
Зеленський став найвпливовішою людиною року в опитуванні читачів Time Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією журналу Time. За нього віддали найбільше голосів читачі авторитетного американського видання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки голосування видання.

Зеленський набрав понад 3,3 мільйона голосів і посів перше місце з 5% голосів.

На другому місці опинився генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск з 3,5% голосів.

"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", - пише видання

Нагадаємо, у березні президента Володимира Зеленського і народ України хотіли висунути на Нобелівську премію миру. Група діючих і колишніх європейських політиків просила змінити терміни подачі заявок. Однак Нобелівський комітет відмовив.

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Володимир Зеленський
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