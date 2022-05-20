Зеленський став найвпливовішою людиною року в опитуванні читачів Time
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією журналу Time. За нього віддали найбільше голосів читачі авторитетного американського видання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки голосування видання.
Зеленський набрав понад 3,3 мільйона голосів і посів перше місце з 5% голосів.
На другому місці опинився генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск з 3,5% голосів.
"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", - пише видання
Нагадаємо, у березні президента Володимира Зеленського і народ України хотіли висунути на Нобелівську премію миру. Група діючих і колишніх європейських політиків просила змінити терміни подачі заявок. Однак Нобелівський комітет відмовив.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.