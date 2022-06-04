Зеленський удостоєний престижної премії Карла Великого

Президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого. Йому передадуть її в майбутньому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild .

За президента премію прийняла біженка з України. В майбутньому, коли це дозволить обстановка, нагороду доставлять до Києва.

Відзначимо, що премією Карла Великого відзначають за внесок в об'єднання Європи.

Її присуджують щороку починаючи з 1950 року.

Одними з перших лауреатів премії були:

колишній прем'єр Британії Вінстон Черчилль;

перший канцлер Німеччини Конрад Аденауер.

Також серед її володарів відзначились: