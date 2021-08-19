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Зеленський порівняв "Північний потік-2" з "другою частиною поганого кіно": знаємо, чим закінчиться

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджується на формат узгодженої позиції щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США. Він це обговорить з президентом Америки Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента журналістам.

За його словами, потрібно розуміти: добудувати - це одне питання, а потім треба ще імплементувати.

"Треба, щоб воно було ще й застраховане, там багато-багато речей. Україна буде робити все... Тут поставимо три крапки, а там вже кожен зрозуміє, як захоче", - зазначив Зеленський.

Він порівняв газопровід з "другою частиною поганого кіно".

"Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream-2, друга частина. Ти знаєш, в принципі, чим закінчиться. Європейці, в принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно - Росія може собі дозволити - створили з ціною на газ. Тому ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимося це кіно і віримо, що воно якось по-іншому закінчиться", - заявив президент.

Нагадаємо, "Північний потік-2" цього року може прокачати 5,6 млрд кубометрів газу.

Раньше оператор "Північного потоку-2" спростував завершення будівництва 23 серпня.

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Володимир ЗеленськийПівнічний потік-2