Зеленський порівняв "Північний потік-2" з "другою частиною поганого кіно": знаємо, чим закінчиться

За його словами, потрібно розуміти: добудувати - це одне питання, а потім треба ще імплементувати.

"Треба, щоб воно було ще й застраховане, там багато-багато речей. Україна буде робити все... Тут поставимо три крапки, а там вже кожен зрозуміє, як захоче", - зазначив Зеленський.

Він порівняв газопровід з "другою частиною поганого кіно".

"Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream-2, друга частина. Ти знаєш, в принципі, чим закінчиться. Європейці, в принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно - Росія може собі дозволити - створили з ціною на газ. Тому ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимося це кіно і віримо, що воно якось по-іншому закінчиться", - заявив президент.