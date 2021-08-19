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"Північний потік-2" цього року може прокачати 5,6 млрд кубометрів газу, - "Газпром"

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Москва, Четвер 19 серпня 2021 12:25
"Північний потік-2" цього року може прокачати 5,6 млрд кубометрів газу, - "Газпром" Фото: "Північний потік-2" хочуть запустити вже цього року (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

До кінця 2021 року російський газопровід "Північний потік-2" може прокачати 5,6 млрд кубометрів газу. Такі обсяги можуть поставити на тлі низьких запасів газу в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"По газопроводу "Північний потік-2" в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу", - йдеться в повідомленні газового холдингу.

В "Газпромі" додали, що на сьогодні німецькі підземні сховища газу заповнені на 50,7%, тоді як в попередні роки на серпень вони були заповнені більш ніж на 85%.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Deutsche Welle повідомило, що "Північний потік-2" буде добудований 23 серпня.

Однак сьогодні компанія-оператор Nord Stream 2 AG спростувала дану інформацію, назвавши її спекуляціями. Проте вона підтвердила, що газопровід добудований вже на 99%.

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Газпром Північний потік-2
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