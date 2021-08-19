"Північний потік-2" цього року може прокачати 5,6 млрд кубометрів газу, - "Газпром"

До кінця 2021 року російський газопровід "Північний потік-2" може прокачати 5,6 млрд кубометрів газу. Такі обсяги можуть поставити на тлі низьких запасів газу в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"По газопроводу "Північний потік-2" в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу", - йдеться в повідомленні газового холдингу.

В "Газпромі" додали, що на сьогодні німецькі підземні сховища газу заповнені на 50,7%, тоді як в попередні роки на серпень вони були заповнені більш ніж на 85%.