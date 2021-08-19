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Зеленский сравнил "Северный поток-2" со "второй частью плохого кино": знаем, чем закончится

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не соглашается на формат согласованной позиции относительно "Северного потока-2" между Германией и США. Он это обсудит с президентом Америки Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента журналистам.

По его словам, нужно понимать: достроить - это один вопрос, а потом надо еще имплементировать.

"Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", - отметил Зеленский.

Он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".

"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно - Россия может себе позволить - создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится", - заявил президент.

Напомним, "Северный поток-2" в этом году может прокачать 5,6 млрд кубометров газа.

Ранее оператор "Северного потока-2" опроверг завершение строительства 23 августа.

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Владимир ЗеленскийСеверный поток-2