Оператор "Північного потоку-2" спростував завершення будівництва 23 серпня
Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2", спростовує повідомлення про завершення його будівництва 23 серпня 2021 року. Вона назвала ці заяви спекуляціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені кількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, що стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу. Понад 99% трубопроводу вже завершені, і ми проінформуємо про завершення трубоукладки в належний час", - заявили в компанії.
Нагадаємо, раніше видання Deutsche Welle повідомило, що будівництво "Північного потоку-2" планується завершити вже наступного тижня, а саме 23 серпня.
До цього виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг говорив, що будівництво російського газопроводу мають намір завершити в серпні.