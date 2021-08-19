Оператор "Північного потоку-2" спростував завершення будівництва 23 серпня

Фото: "Північний потік-2" не буде добудований 23 серпня (GettyImages)

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2", спростовує повідомлення про завершення його будівництва 23 серпня 2021 року. Вона назвала ці заяви спекуляціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені кількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, що стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу. Понад 99% трубопроводу вже завершені, і ми проінформуємо про завершення трубоукладки в належний час", - заявили в компанії.