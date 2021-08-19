ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оператор "Північного потоку-2" спростував завершення будівництва 23 серпня

Новость на русском →
Четвер 19 серпня 2021 11:45
Оператор "Північного потоку-2" спростував завершення будівництва 23 серпня Фото: "Північний потік-2" не буде добудований 23 серпня (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2", спростовує повідомлення про завершення його будівництва 23 серпня 2021 року. Вона назвала ці заяви спекуляціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені кількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, що стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу. Понад 99% трубопроводу вже завершені, і ми проінформуємо про завершення трубоукладки в належний час", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше видання Deutsche Welle повідомило, що будівництво "Північного потоку-2" планується завершити вже наступного тижня, а саме 23 серпня.

До цього виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг говорив, що будівництво російського газопроводу мають намір завершити в серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 Газ
NEWS
Ріст продовжується: в Україні за добу виявили 1560 нових випадків коронавірусу
Ріст продовжується: в Україні за добу виявили 1560 нових випадків коронавірусу
DAILY
Події, які зробили Україну. Чим жила країна 30 років незалежності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Події, які зробили Україну. Чим жила країна 30 років незалежності