RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Зеленский: надеемся на прогресс переговоров о вступлении в ЕС при председательстве Польши

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает на ощутимый прогресс переговоров о вступлении в Евросоюз во время председательства Польши. Интеграционные процессы нужно ускорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.

Глава государства поздравил Польшу и премьера Польши Дональда Туска с началом председательства в Евросоюзе. 

"Уверены, что польское председательство сделает Европу крепче. Украина готова к плодотворному сотрудничеству ради нашего совместного развития - всех народов Европы, а также безопасности - и нашей, в Украине, и каждой европейской нации", - подчеркнул Зеленский. 

Он отметил, что сегодняшняя российская атака на Украину снова указала на ключевые приоритеты. Один из них - постоянное усиление оборонного потенциала Европы, поскольку Россию можно принудить к миру только при помощи силы. 

"Наше взаимодействие на континенте и интеграционные процессы нуждаются в большей оперативности реализации решений. Надеемся на ощутимый прогресс переговоров о вступлении Украины в ЕС", - добавил президент. 

Он обратил внимание, что социальная жизнь европейских народов требует большего ощущения справедливости и "благодаря рациональной политике Европа способна это обеспечить".

Председательство Польши в ЕС

Напомним, с 1 января Польша начала председательствовать в Совете ЕС. До нее в ЕС председательствовала Венгрия.

Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Украина ожидает от председательства Польши новых инициатив для усиления военной помощи украинским воинам, а также усиления санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПольшаВступление в ЕС