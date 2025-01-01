Зеленський: сподіваємося на прогрес переговорів про вступ до ЄС за головування Польщі

Глава держави привітав Польщу і прем'єра Польщі Дональда Туска з початком головування в Євросоюзі.

"Впевнені, що польське головування зробить Європу міцнішою. Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку - всіх народів Європи, а також безпеки - і нашої, в Україні, і кожної європейської нації", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що сьогоднішня російська атака на Україну знову вказала на ключові пріоритети. Один з них - постійне посилення оборонного потенціалу Європи, оскільки Росію можна примусити до миру лише за допомогою сили.

"Наша взаємодія на континенті та інтеграційні процеси потребують більшої оперативності реалізації рішень. Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС", - додав президент.

Він звернув увагу, що соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості і "завдяки раціональній політиці Європа здатна це забезпечити".