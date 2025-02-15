"Не положить конец войне". Зеленский рассказал, зачем Путину "мирные переговоры"

Глава Кремля Владимир Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для NBC News .

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", - констатировал Зеленский.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, которое сняло бы некоторые международные санкции с России и позволило бы ее вооруженным силам перегруппироваться.

Переговоры Украины и России

На днях президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также недавно сообщалось, что Трамп определился с командой, которая будет участвовать в переговорах по завершению войны РФ против Украины. Также, по его словам, Украина будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны. При этом он хочет вернуть Россию в G7.

Добавим, что и глава Кремля Владимир Путин собрал команду для переговоров с США по Украине. В нее вошли так называемые "тяжеловесы".

Важно и то, что в своих заявлениях ряд мировых лидеров, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, настаивали на участии Европы в будущих переговорах. В частности, в МИД Китая заявили, что война России против Украины происходит на европейской земле. Поэтому Европа должна быть задействована в мирном процессе.

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