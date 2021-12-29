Зеленський скликає РНБО на завтра: стали відомі теми
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра пройде засідання Ради національної безпеки і оборони. Стало відомо, що на порядку денному.
Про це повідомили джерела РБК-Україна.
За словами інформованого джерела РБК-Україна, на засіданні РНБО 30 грудня розглянуть:
- питання безпеки,
- ситуацію в енергетиці
- епідеміологічну ситуацію в країні.
Інший співрозмовник видання повідомив, що засідання заплановане на 15:00.
При цьому жодне з опитаних джерел, причетних до підготовки засідання, не змогло повідомити, чи буде РНБО вводити нові санкції.
Нагадаємо, раніше засідання РНБО перенесли на 30 грудня. Причина - президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань.