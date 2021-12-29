ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський скликає РНБО на завтра: стали відомі теми

Новость на русском →
Київ, Середа 29 грудня 2021 15:40
Зеленський скликає РНБО на завтра: стали відомі теми Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Завтра пройде засідання Ради національної безпеки і оборони. Стало відомо, що на порядку денному.

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

За словами інформованого джерела РБК-Україна, на засіданні РНБО 30 грудня розглянуть:

  • питання безпеки,
  • ситуацію в енергетиці
  • епідеміологічну ситуацію в країні.

Інший співрозмовник видання повідомив, що засідання заплановане на 15:00.

При цьому жодне з опитаних джерел, причетних до підготовки засідання, не змогло повідомити, чи буде РНБО вводити нові санкції.

Нагадаємо, раніше засідання РНБО перенесли на 30 грудня. Причина - президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО
NEWS
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою