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Засідання РНБО перенесли: нова дата

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 16:57
Засідання РНБО перенесли: нова дата Фото: засідання РНБО перенесли на 30 грудня (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) перенесли на 30 грудня. Причина - президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву апарату РНБО.

"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив список питань, що вносяться до порядку денного Ради національної безпеки та оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні РНБО.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський скликав засідання РНБО. Його призначили на 29 грудня цього року. Його повістка поки що невідома.

Зазначимо, останнє засідання РНБО відбулося на початку листопада і стосувалося переважно ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

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Володимир Зеленський РНБО
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