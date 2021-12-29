Зеленский созывает СНБО на завтра: стали известны темы
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, что в повестке дня.
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
По словам информированного источника РБК-Украина, на заседании СНБО 30 декабря рассмотрят:
- вопросы безопасности,
- ситуацию в энергетике
- эпидемиологическую ситуацию в стране.
Другой собеседник издания сообщил, что заседание запланировано на 15:00.
При этом ни один из опрошенных источников, причастных к подготовке заседания, не смог сообщить, будет ли СНБО вводить новые санкции.
Напомним, ранее заседание СНБО перенесли на 30 декабря. Причина - президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов.