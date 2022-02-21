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Сектор нацбезпеки і оборони працюватиме в цілодобовому режимі, - Данілов

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 23:47
Сектор нацбезпеки і оборони працюватиме в цілодобовому режимі, - Данілов Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Засідання Ради національної безпеки і оборони ще не закрито. Наступне засідання відбудеться у разі потреби ще раз, члени РНБО працюють у цілодобовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Алексія Данілова під час брифінгу.

Він зазначив, що "Україна завжди виконувала і буде виконувати свої зобов'язання перед усіма громадянами". Данілов зазначив, що це стосується і жителів окупованого Донбасу.

Після закінчення засідання РНБО виступить президент Володимир Зеленський, він розповість про всі прийняті рішення.

Нагадаємо, як стало відомо, перед засіданням РНБО президент Зеленський провів телефонні переговори з американським лідером Джо Байденом. Також у нього запланована розмова з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Крім того, Зеленський провів термінові консультації з лідерами Франції та Німеччини. Останні висловили розчарування у зв'язку з російським визнанням "ЛДНР".

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