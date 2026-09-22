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Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США

08:08 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк и сегодня на полях Генеральной ассамблеи ООН у него ожидается встреча с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится ближе к вечеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Roll Call.

Согласно сервису, где публикуют график дня президента США, встреча Зеленского и Трампа начнется в 13:15 по местному времени (по Киеву это уже будет вечер - 20:15) и продлится один час.

Также исходя из графика, у президента США сегодня много других встреч и мероприятий. Например:

  • участие в трехсторонней церемонии подписания сделки с премьер-министром Дании и премьер-министров Гренландии (речь, вероятно, о сделке по безопасности острова);
  • встреча с премьер-министром Британии;
  • встреча с премьер-министром Японии;
  • участие в мероприятии "Щит Америки";
  • многосторонняя встреча с Советом сотрудничества стран Персидского залива;
  • участие в примете лидеров Генеральной ассамблеи ООН (для прессы мероприятие закрыто);
  • и неформальная встреча с исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США

Что еще важно знать

Напомним, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, а также дипломатическая команда - прибыли в Нью-Йорк на 81-ую сессию Генассамблеи ООН.

По словам Зеленского, у него ожидается около 20 встреч, в частности с товаром, лидерами Европы и не только. Он рассказал, что уже подготовлена к подписанию новая сделка Drone Deal и подчеркнул, что главный приоритет Украины - приближение мира и защита людей.

К слову, за несколько часов до прибытия с Трампом встречался президент Франции Эммануэль Макрон. Они обсудили тему энергетического перемирия и, по его словам, французский лидер поднимет эту тему в разговоре с Зеленским.

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