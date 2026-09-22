Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк и сегодня на полях Генеральной ассамблеи ООН у него ожидается встреча с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится ближе к вечеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Roll Call.

Согласно сервису, где публикуют график дня президента США, встреча Зеленского и Трампа начнется в 13:15 по местному времени (по Киеву это уже будет вечер - 20:15) и продлится один час. Также исходя из графика, у президента США сегодня много других встреч и мероприятий. Например: участие в трехсторонней церемонии подписания сделки с премьер-министром Дании и премьер-министров Гренландии (речь, вероятно, о сделке по безопасности острова);

встреча с премьер-министром Британии;

встреча с премьер-министром Японии;

участие в мероприятии "Щит Америки";

многосторонняя встреча с Советом сотрудничества стран Персидского залива;

участие в примете лидеров Генеральной ассамблеи ООН (для прессы мероприятие закрыто);

и неформальная встреча с исполняющим обязанности президента Венесуэлы.