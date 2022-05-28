Зеленський зідзвонився з Джонсоном: про що йшла мова

У суботу, 28 травня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили постачання палива та розблокування портів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter .

"У рамках звичайного діалогу у мене відбулася ще одна телефонна розмова з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, посилення роботи з гарантій безпеки, постачання палива в Україну", - розповів президент.

За його словами, Україна та Великобританія "мають працювати разом", щоб "запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти".