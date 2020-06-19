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Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна штрафувати Зеленського

Новини » Політика     19.06.2020 - 11:05
Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна штрафувати Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Суд у Хмельницькому сумнівається в можливості оштрафувати президента через його статус

Хмельницький міськрайонний суд просить Верховний суд роз'яснити, чи можна оштрафувати президента Володимира Зеленського за порушення карантину. Мова йде про відвідини кафе у Хмельницькому до ослаблення обмежень.

Трансляцію судового засідання транслював місцевий сайт ye.ua.

Повідомляється, що суд розглянув адміністративні протоколи, складені на Зеленського та супровідних осіб, Суд вирішив оштрафувати на 17 000 гривень голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета та мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Що стосується провадження щодо Зеленського, то суд прийняв рішення звернутися до Верховного суду за роз'ясненням, чи можна штрафувати президента, оскільки, за Конституцією, він є недоторканною особою.

Чи порушив Зеленський карантинні обмеження - суд у Хмельницькому

Опубліковано Сайт "Є". Новини Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, 6 червня на Зеленського склали адміністративний протокол після того, як під час робочої поїздки до Хмельницького він відвідав одне з місцевих кафе; також були оштрафовані власник кафе та супроводжуючі Зеленського особи.

Сам президент заявляв, що готовий сплатити штраф, "якщо щось порушив".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленськийштрафкарантин
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