Авто, особняки та подарунки: в Україні почали моніторинг способу життя чиновників

Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

НАЗК перевірятиме чиновників на підставі журналістських розслідувань

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає моніторинг способу життя чиновників. Це допоможе виявити тих, хто задекларував скромні статки та водночас користується люксовими автомобілями, купує маєтки, отримує коштовні подарунки.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Відтепер Україна - серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Під час моніторингу способу життя НАЗК зокрема перевірятиме таку інформацію:

Користування об’єктами, які не вказані в декларації;

Відомості щодо отриманих подарунків;

Придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.

Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя чиновника задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення, НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам.

Проведення НАЗК заходів із моніторингу способу життя передбачено законом України "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, серед українців недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам) - 77%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, українці переконані, що рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31,6 тис. грн.

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Автор: Олександр Білоус