НАЗК виявило порушення фінансової звітності в партіях 23

Фото: НАПК (РБК-Україна)

Лідерів 23 партій викликали для дачі пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило численні ознаки порушень у фінансовій звітності за IV квартал 2019 року у 23 партій. Лідери партій були викликані в НАЗК для дачі пояснень.

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Наголошується, що глави 23 політсил повинні з'явитися для пояснення причин можливих порушень в період з 22 по 25 червня. Викликані були:

Михайло Добкін, політична партія "Християнські соціалісти";

В'ячеслав Азаров, політична партія "Союз анархістів України";

Андрій Малахов, "Політична партія "Воїни АТО";

Михайло Гуцол, "Зелена екологічна партія України "Райдуга";

Руслан Руденко, політична партія "Українці разом";

Михайло Ямненко, "Козацька партія України";

Сергій Кондрашов, політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Нова Україна";

Людмила Давидова, політична партія "Нова демократія";

Габелев Станіслав, політична партія "Блок лівих сил";

Антон Соколов, політична партія "Київська громада";

Андрій Свищ, політична партія "Порядок Відповідальність, Справедливість";

Артур Снігир, політична партія "Всеукраїнське об'єднання городян "Перспектива";

Юрій Потомський, політична партія "Право народу";

Григорій Кузьмич, політична партія "Національно-демократичне об'єднання "Україна";

Леонід Грицаєнко, "Народно-демократична партія патріотів України";

Дмитро Підлужний, "Партія українського народу";

Юрій Крутько, "Аграрна партія України";

Ігор Беркут, політична партія "Велика Україна";

Віктор Карпович, політична партія "Сам за себе";

Володимир Тесля, політична партія "Свідома нація";

Сергій Сиротенко, політична партія "За Україну!";

Володимир Рубан, політична партія "Офіцерський корпус";

Гаїна Третяк, "Партія розвитку громад"

Також для пояснень був викликаний кандидат у народні депутати у виборчому окрузі №179 Денис Шейбут через можливе порушення строків подання фінансового звіту щодо використання коштів виборчого фонду.

Нагадаємо, за підсумками аналізу за II квартал 2019 року НАЗК виявило порушення фінансової звітності у 58 партій.

Також РБК-Україна писало, що суди закрили близько 80% справ про порушення фінансування партій.

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Автор: Игорь Литвиненко