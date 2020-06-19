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НАЗК виявило порушення фінансової звітності в партіях 23

Новини » Політика     19.06.2020 - 20:26
НАЗК виявило порушення фінансової звітності в партіях 23
Фото: НАПК (РБК-Україна)

Лідерів 23 партій викликали для дачі пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило численні ознаки порушень у фінансовій звітності за IV квартал 2019 року у 23 партій. Лідери партій були викликані в НАЗК для дачі пояснень.

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Наголошується, що глави 23 політсил повинні з'явитися для пояснення причин можливих порушень в період з 22 по 25 червня. Викликані були:

  • Михайло Добкін, політична партія "Християнські соціалісти";
  • В'ячеслав Азаров, політична партія "Союз анархістів України";
  • Андрій Малахов, "Політична партія "Воїни АТО";
  • Михайло Гуцол, "Зелена екологічна партія України "Райдуга";
  • Руслан Руденко, політична партія "Українці разом";
  • Михайло Ямненко, "Козацька партія України";
  • Сергій Кондрашов, політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Нова Україна";
  • Людмила Давидова, політична партія "Нова демократія";
  • Габелев Станіслав, політична партія "Блок лівих сил";
  • Антон Соколов, політична партія "Київська громада";
  • Андрій Свищ, політична партія "Порядок Відповідальність, Справедливість";
  • Артур Снігир, політична партія "Всеукраїнське об'єднання городян "Перспектива";
  • Юрій Потомський, політична партія "Право народу";
  • Григорій Кузьмич, політична партія "Національно-демократичне об'єднання "Україна";
  • Леонід Грицаєнко, "Народно-демократична партія патріотів України";
  • Дмитро Підлужний, "Партія українського народу";
  • Юрій Крутько, "Аграрна партія України";
  • Ігор Беркут, політична партія "Велика Україна";
  • Віктор Карпович, політична партія "Сам за себе";
  • Володимир Тесля, політична партія "Свідома нація";
  • Сергій Сиротенко, політична партія "За Україну!";
  • Володимир Рубан, політична партія "Офіцерський корпус";
  • Гаїна Третяк, "Партія розвитку громад"

Також для пояснень був викликаний кандидат у народні депутати у виборчому окрузі №179 Денис Шейбут через можливе порушення строків подання фінансового звіту щодо використання коштів виборчого фонду.

Нагадаємо, за підсумками аналізу за II квартал 2019 року НАЗК виявило порушення фінансової звітності у 58 партій.

Також РБК-Україна писало, що суди закрили близько 80% справ про порушення фінансування партій.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України фінансинарушенияНАПК
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