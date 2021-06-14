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Байден може дати зрозуміти Путіну, що йому час дати Україні спокій, - Кулеба

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Понеділок 14 червня 2021 13:39
Байден може дати зрозуміти Путіну, що йому час дати Україні спокій, - Кулеба Фото: зустріч Байдена і Путіна має відбутися в середу в Женеві (David Lienemann, Official White House)
Автор: Андрій Василюк

Президент США Джо Байден під час зустрічі із російським лідером Володимиром Путіним може дати йому зрозуміти, що час залишити у спокої Україну. Голова Білого дому також може заявити, що агресія РФ проти України буде мати свою ціну для Кремля.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі The Washington Post.

Кулеба зазначив, що не має бути жодних угод про Україну без України, що є "абсолютно залізним принципом" української дипломатії.

При цьому міністр не очікує, що це може статися в Женеві. Він сподівається, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що "його агресія проти України матиме ціну, і Україна не самотня у своїй боротьбі".

"Ми сподіваємось, що президент Байден використає всі доступні засоби, всю свою силу та політичну вагу як лідер вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна проти України провальна, і йому пора тихо дати Україні спокій", - сказав Кулеба.

Зазначимо, лідери НАТО мають провести консультації із президентом США Джо Байденом перед його зустріччю із російським лідером Володимиром Путіним. Це має статися на саміті Альянсу, який розпочався сьогодні в Брюсселі.

На саміті НАТО, який розпочався 14 червня в Брюсселі, буде обговорена політика Альянсу щодо Китаю і Росії. Країни блоку також мають відкрити "нову главу" у трансатлантичних відносинах.

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