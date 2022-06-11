ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський створив військову адміністрацію в Лисичанську та призначив начальника

Новость на русском →
Лисичанськ, Субота 11 червня 2022 17:41
Зеленський створив військову адміністрацію в Лисичанську та призначив начальника Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення міської військової адміністрації в Лисичанську (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Згідно з указом, створюється Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

Іншим указом президент призначив Валерія Шибіка начальником військової адміністрації Лисичанська.

Нагадаємо, цього тижня російські війська масовано обстрілювали Лисичанськ, внаслідок обстрілів були постраждалі. Також були пошкоджені ринок, коледж і школа.

Противник застосовує по місту снаряди великого калібру, тому місцевим жителям небезпечно перебувати навіть в укриттях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Лисичанськ
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз