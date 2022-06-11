Зеленский создал военную администрацию в Лисичанске и назначил начальника
Президенте Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации в Лисичанске (Луганская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Согласно указу, создается Лисичанская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.
Другим указом президент назначил Валерия Шибика начальником военной администрации Лисичанска.
Напомним, на этой неделе российские войска массировано обстреливали Лисичанск, в результате обстрелов были пострадавшие. Также были повреждены рынок, колледж и школа.
Противник применяет по городу снаряды крупного калибра, поэтому местным жителям опасно находиться даже в укрытиях.
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