ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский создал военную администрацию в Лисичанске и назначил начальника

Новина українською →
Лисичанск, Суббота 11 июня 2022 17:41
Зеленский создал военную администрацию в Лисичанске и назначил начальника Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президенте Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации в Лисичанске (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно указу, создается Лисичанская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.

Другим указом президент назначил Валерия Шибика начальником военной администрации Лисичанска.

Напомним, на этой неделе российские войска массировано обстреливали Лисичанск, в результате обстрелов были пострадавшие. Также были повреждены рынок, колледж и школа.

Противник применяет по городу снаряды крупного калибра, поэтому местным жителям опасно находиться даже в укрытиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Лисичанск
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз