Зеленский создал военную администрацию в Лисичанске и назначил начальника

Президенте Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации в Лисичанске (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Напомним, на этой неделе российские войска массировано обстреливали Лисичанск, в результате обстрелов были пострадавшие. Также были повреждены рынок, колледж и школа.

Противник применяет по городу снаряды крупного калибра, поэтому местным жителям опасно находиться даже в укрытиях.

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