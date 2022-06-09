В Лисичанську небезпечно перебувати навіть в укриттях, окупанти б'ють великим калібром, - Гайдай
Російські військові обстрілюють Лисичанськ (Луганська область) з великого калібру. Мешканцям міста небезпечно перебувати навіть в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Орки потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає", - написав він.
Гайдай також додав, що запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку.
"Вже відзвітувались росіяни, що вони захопили місто, але щось досі гинуть їх солдати", - сказав він.
Нагадаємо, Генштаб повідомляє, що окупанти намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, однак не досягли успіху.
Тим часом Збройні сили знищили базу російських найманців ПВК "Вагнер" у Кадіївці Луганської області.