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Окупанти обстріляли в Лисичанську ринок, коледж і школу. Є постраждалі

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Лисичанськ, Вівторок 07 червня 2022 08:25
Окупанти обстріляли в Лисичанську ринок, коледж і школу. Є постраждалі
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти обстріляли в Лисичанську ринок, гірський коледж і школу, де постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Кілька годин рятувальники ліквідували загоряння торгових павільйонів ринку загальною площею 1000 квадратних метрів. Полум'я вдалося приборкати тільки ближче до вечора.

Після атаки окупантів будівля гірничо-індустріального професійного коледжу практично вигоріла. А із загальноосвітньої школи евакуювали двох постраждалих.

Ще трьох поранених у Лисичанську та Привіллі госпіталізували до медзакладів інших регіонів - це два чоловіки та жінка.

Обстріл Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Ще вранці 6 червня окупанти здійснили масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано відразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське, в результаті чого 11 будинків були пошкоджені.

Гайдай також зазначив, що бої за Сєвєродонецьк знаходяться в розпалі. При цьому ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоахтирки і Воронове. У районі Білогорівки окупанти використовують ДРГ.

Нагадаємо, в Донецькій області російські військові за добу вбили чотирьох мирних жителів.

Ми також писали про те, що в Миколаївській області за добу в результаті обстрілів поранення отримали 29 осіб.

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