Зеленский о союзе с США и ЕС: Украина сделала самый большой вклад в войну 2024 года

Несмотря на помощь от Соединенных Штатов Америки и стран Европы Украина также делает значительный вклад для победы в войне. Это и люди, и средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Зеленского, союзникам не стоит забывать о том, какой вклад в эту войну делает Украина.

"Война 2024 года где-то стоила для Украины по обеспечению Сил обороны около 100 млрд, из которых 40 млрд - это вклад Украины. 35 млрд - США, Европа - 25 млрд. Вот примерно вклад каждого из нас. Поэтому мы видим прочность в этом союзе и показываем, какой вклад делает Украина. Безусловно это люди, но вы видите и процент по деньгам", - заявил президент.

Ситуация на фронте

Ранее мы писали о том, что по состоянию на ноябрь 2024 года численность российской группировки оценивалась до 575 тысяч, а в конце года ГУР отметило о стабильной численности в 600 тысяч.

В то же время западные партнеры Украины считают, что продвижение РФ связано с недостаточной численностью Сил обороны. Именно поэтому они пытаются повлиять на снижение мобилизационного возраста в Украине. Однако Зеленский отметил, что перед увеличением армии необходимо обеспечить оружием и техникой имеющиеся более 100 бригад.