ua en ru
Чт, 16 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский о союзе с США и ЕС: Украина сделала самый большой вклад в войну 2024 года

Четверг 16 января 2025 15:50
UA EN RU
Зеленский о союзе с США и ЕС: Украина сделала самый большой вклад в войну 2024 года Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Несмотря на помощь от Соединенных Штатов Америки и стран Европы Украина также делает значительный вклад для победы в войне. Это и люди, и средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Зеленского, союзникам не стоит забывать о том, какой вклад в эту войну делает Украина.

"Война 2024 года где-то стоила для Украины по обеспечению Сил обороны около 100 млрд, из которых 40 млрд - это вклад Украины. 35 млрд - США, Европа - 25 млрд. Вот примерно вклад каждого из нас. Поэтому мы видим прочность в этом союзе и показываем, какой вклад делает Украина. Безусловно это люди, но вы видите и процент по деньгам", - заявил президент.

Ситуация на фронте

Ранее мы писали о том, что по состоянию на ноябрь 2024 года численность российской группировки оценивалась до 575 тысяч, а в конце года ГУР отметило о стабильной численности в 600 тысяч.

В то же время западные партнеры Украины считают, что продвижение РФ связано с недостаточной численностью Сил обороны. Именно поэтому они пытаются повлиять на снижение мобилизационного возраста в Украине. Однако Зеленский отметил, что перед увеличением армии необходимо обеспечить оружием и техникой имеющиеся более 100 бригад.

Также по словам Зеленского, сейчас ситуация на поле боя сейчас достаточно сложная. Особенно это касается восточной части территорий Украины, где Россия несет значительные потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ