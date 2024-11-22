Источник в Генштабе ВСУ назвал количество российских войск в Украине

Российская группировка в Украине сейчас насчитывает около 574-575 тысяч личного состава. Москва хотела довести ее численность до конца этого года до 690 тысяч человек, один прежде всего из-за больших потерь им это не удалось.

Как сообщил источник, в настоящее время в Курской области находится 11-тысячная группировка солдат КНДР. Им постоянно продолжают тайминг по подготовке. Крайний известный срок – до конца ноября. Пока неизвестно, чтобы они массово участвовали непосредственно в боевых действиях. Вместе с несколькими генералами они осваивают современные методы ведения боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, всего же российская группировка в Курской области насчитывает сейчас 59 тысяч. Его планируют довести до 60 тысяч.

В частности, для ведения боевых действий в Курской области Москва была вынуждена на время отказаться от своей стратегической наступательной операции в Запорожской области и забрала оттуда одну дивизию в Курскую область, сообщил источник.

Российская армия

Напомним, Владимир Путин своим указом распорядился увеличить численность российской армии на 180 тысяч до 1,5 млн человек с 1 декабря 2024 года.

По данным британской разведки, в октябре среднесуточные потери российских войск в войне в Украине достигли нового максимума и имеют тенденцию к дальнейшему росту. В октябре Россия потеряла 42 тысяч человек. С начала войны Россия, вероятно, потеряла более 700 тысяч человек убитыми и ранеными.