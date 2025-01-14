Зеленский ответил на призывы снизить мобилизационный возраст
Перед увеличением численности украинской армии нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и техники. Сейчас более 100 бригад на фронте нуждаются в укомплектовании.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
"Я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно. Но у нас более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно требует укомплектованности, техники", - отметил Зеленский.
По его словам, одной из основных проблем остается нехватка необходимой техники.
"Техника - бронетехника, артиллерия, все, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта", - подчеркнул президент.
Он отметил, что прежде чем рассматривать вопрос увеличения численности армии, нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и технического оснащения.
"Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию", - добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что поддержка союзников должна сосредотачиваться не только на увеличении численности армии, но и на ее технической модернизации.
Снижение мобилизационного возраста в Украине
Напомним, в конце ноября 2024 года стало известно, что США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Штатах считают, что главной проблемой украинской армии является нехватка людей.
Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против такой инициативы. По его словам, возраст не имеет значения, когда украинским воинам все еще не хватает оружия.
О том, дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл, - читайте в материале РБК-Украина.
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