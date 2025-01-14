Зеленский ответил на призывы снизить мобилизационный возраст

Перед увеличением численности украинской армии нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и техники. Сейчас более 100 бригад на фронте нуждаются в укомплектовании.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно. Но у нас более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно требует укомплектованности, техники", - отметил Зеленский.

По его словам, одной из основных проблем остается нехватка необходимой техники.

"Техника - бронетехника, артиллерия, все, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта", - подчеркнул президент.

Он отметил, что прежде чем рассматривать вопрос увеличения численности армии, нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и технического оснащения.

"Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что поддержка союзников должна сосредотачиваться не только на увеличении численности армии, но и на ее технической модернизации.