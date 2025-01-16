Зеленский сделал заявление о ситуации на фронте
Ситуация на поле боя сейчас достаточно сложная. Особенно это касается восточной части территорий Украины, где Россия несет значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского польским СМИ.
По словам президента, сейчас ситуация на поле боя достаточно изменчива. Есть села, которые Россия разрушает, которые переходят из рук украинских военных к врагу и наоборот. Самая сложная ситуация именно на востоке. Он отметил, что именно на востоке сейчас большая концентрация российских войск, техники, но у россиян там большие потери.
"Безусловно, чтобы захватить нас им и надо в разы больше людей, иначе они ничего не смогут сделать. И, безусловно, здесь помогают оружие и технологии, благодаря нашим технологическим шагам вперед мы сдерживаем их на востоке, там где очень сложно. Но там не хватает помощи и прежде всего это вопрос не просто людей", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас есть бригады, которые укомплектованы по оружию на 60-70% и что-то для этих бригад еще в процессе поставки, а что-то "никак не дойдет". Ведь за последний год было много замедленных процессов. В частности, из-за медленных решений Конгресса США в начале 2024 года привели к тому, что украинцы защищались меньшим количеством оружия и меньшим количеством людей.
"Но РФ понесла большие потери, россияне потеряли инициативу на Харьковском направлении, их операция была остановлена нашими военными. Так же как они хотели с севера нашего государства оккупировать наш большой город Сумы, там мы вышли контрдействия в Курской области. Смогли занять соответствующие барьеры и 6 месяцев там наши военные стоят, чем вернули войну обратно в РФ и сделали буферную зону между нашими государствами на территории РФ", - рассказал глава государства.
Зеленский рассказал, что сегодня Украина борется именно с укомплектованной группировкой россиян именно на востоке.
"У россиян не так все хорошо, раз они начали затягивать другие страны в эту войну. Мы видим 12 тысяч военных КНДР, которые приехали в Украину воевать против нас, 4 тысячи - уничтожены. Они понесли большие потери. На одном Курском направлении Россия потеряла 30-35 тысяч. Безусловно, есть у нас потери. Безусловно, когда у тебя есть раненые, убитые - надо обучать людей и пополнять. Это вызов, он понятен" - подчеркнул он.
Ситуация на фронте
По состоянию на ноябрь 2024 года численность российской группировки оценивалась до 575 тысяч, а в конце года ГУР отметило о стабильной численности в 600 тысяч.
Западные партнеры Украины считают, что продвижение РФ связано с недостаточной численностью Сил обороны, призывая снизить мобилизационный возраст. Зеленский подчеркнул, что перед увеличением армии необходимо обеспечить оружием и техникой имеющиеся более 100 бригад.
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