ua en ru
Чт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський про союз із США та ЄС: Україна зробила найбільший вклад у війну 2024 року

Четвер 16 січня 2025 15:50
UA EN RU
Зеленський про союз із США та ЄС: Україна зробила найбільший вклад у війну 2024 року Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Попри допомогу від Сполучених Штатів Америки та країн Європи Україна також робить значний вклад для перемоги у війні. Це і люди, і кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

За словами Зеленського, союзникам не варто забувати про те, який вклад у цб війну робить Україна.

"Війна 2024 року десь коштувала для України щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд, з яких 40 млрд - це вклад України. 35 млрд - США, Європа - 25 млрд. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей", - заявив президент.

Ситуація на фронті

Раніше ми писали про те, що станом на листопад 2024 року чисельність російського угруповання оцінювалася до 575 тисяч, а наприкінці року ГУР зазначило про стабільну кількість у 600 тисяч.

Водночас західні партнери України вважають, що просування РФ пов’язане з недостатньою чисельністю Сил оборони. Саме тому вони намагаються вплинути на зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак Зеленський наголосив, що перед збільшенням армії необхідно забезпечити зброєю та технікою наявні понад 100 бригад.

Також за словами Зеленського, зараз ситуація на полі бою наразі досить складана. Особливо це стосується східної частини територій України, де Росія зазнає значних втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство
Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ