Зеленський про союз із США та ЄС: Україна зробила найбільший вклад у війну 2024 року

Попри допомогу від Сполучених Штатів Америки та країн Європи Україна також робить значний вклад для перемоги у війні. Це і люди, і кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

За словами Зеленського, союзникам не варто забувати про те, який вклад у цб війну робить Україна.

"Війна 2024 року десь коштувала для України щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд, з яких 40 млрд - це вклад України. 35 млрд - США, Європа - 25 млрд. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей", - заявив президент.

Ситуація на фронті

Раніше ми писали про те, що станом на листопад 2024 року чисельність російського угруповання оцінювалася до 575 тисяч, а наприкінці року ГУР зазначило про стабільну кількість у 600 тисяч.

Водночас західні партнери України вважають, що просування РФ пов’язане з недостатньою чисельністю Сил оборони. Саме тому вони намагаються вплинути на зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак Зеленський наголосив, що перед збільшенням армії необхідно забезпечити зброєю та технікою наявні понад 100 бригад.