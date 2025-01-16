Зеленський про союз із США та ЄС: Україна зробила найбільший вклад у війну 2024 року
Попри допомогу від Сполучених Штатів Америки та країн Європи Україна також робить значний вклад для перемоги у війні. Це і люди, і кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.
За словами Зеленського, союзникам не варто забувати про те, який вклад у цб війну робить Україна.
"Війна 2024 року десь коштувала для України щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд, з яких 40 млрд - це вклад України. 35 млрд - США, Європа - 25 млрд. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей", - заявив президент.
Ситуація на фронті
Раніше ми писали про те, що станом на листопад 2024 року чисельність російського угруповання оцінювалася до 575 тисяч, а наприкінці року ГУР зазначило про стабільну кількість у 600 тисяч.
Водночас західні партнери України вважають, що просування РФ пов’язане з недостатньою чисельністю Сил оборони. Саме тому вони намагаються вплинути на зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак Зеленський наголосив, що перед збільшенням армії необхідно забезпечити зброєю та технікою наявні понад 100 бригад.
Також за словами Зеленського, зараз ситуація на полі бою наразі досить складана. Особливо це стосується східної частини територій України, де Росія зазнає значних втрат.
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