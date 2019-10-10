Зеленський повідомив, при яких умовах звільнить Баканова

Президент України Володимир Зеленський повідомив, при яких умовах звільнить главу Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, якщо будуть докази того, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос консультує Баканова то, той буде звільнений.

"Ми зробили більше, ніж хтось міг. Ми звільнили цих людей (Анатолій Матіос і Юрій Луценко - ред.). Це була непроста задача. З приводу того, що Матіос консультує Івана Баканова - якщо ви мені покажете деталі - я звільню Баканова. Якщо будуть докази - я звільню главу СБУ", - заявив президент.

Нагадаємо, 29 серпня під час першого засідання Верховна рада IX скликання призначила голову Служби безпеки України. Ним став Іван Баканов. Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів.

22 травня після інавгурації президента України Володимира Зеленського Баканов став першим заступником глави СБУ. Пізніше він став тимчасово виконуючим обов'язки голови спецслужби, так як Василь Грицак пішов у відпустку.

Згодом стало відомо, що Іван Баканов отримав звання лейтенанта для доступу до секретної інформації.