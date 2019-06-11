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Баканов отримав звання лейтенанта для доступу до секретної інформації

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 17:27
Баканов отримав звання лейтенанта для доступу до секретної інформації
Фото: Іван Баканов (twitter.com 24tvua)

В АП заявили, що звання не вплине на кар'єрний ріст Баканова

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої та секретної інформації після його призначення в СБУ. Про це сказала на брифінгу 11 червня прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, звання не вплине ні на доходи, ні на його кар'єрне зростання Баканова.

"Насправді, звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких кар'єрних преференцій. Воно потрібно для того, щоб ця людина в правоохоронних органах мала доступ до інформації, секретної інформації. І цим пояснюється звання лейтенанта. Це не високе звання, і воно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на його кар'єрне зростання. Це звання має у нього бути, щоб він мав доступ до необхідної інформації", - сказала Мендель.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня.

Додамо, Баканов не виключає можливості очолити СБУ. За словами т.в.о. голови СБУ, йому не відомо, чи подавав президент його кандидатуру.

 

 

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