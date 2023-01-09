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Зеленский о Соледаре: мы выиграли дополнительное время, а что хотела выиграть Россия?

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Украина, Понедельник 09 января 2023 22:37
Зеленский о Соледаре: мы выиграли дополнительное время, а что хотела выиграть Россия? Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Благодаря стойкости Вооруженных сил в Соледаре, Украина выиграла дополнительное время, а Россия лишь потеряла тысячи своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизнь почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот такой вид и имеет безумие", - сказал Зеленский.

Напомним, российские войска приступили к мощному штурму Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.

Также мы писали, что в воскресенье, 8 января, генерал Александр Сырский посетил территории Бахмутского и Соледарского направлений для укрепления обороны украинских позиций.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что основное усилие россиян - отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар - Славянск.

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