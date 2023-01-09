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Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 22:37
Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія? Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, України виграла додатковий час, а Росія лише втратила тисячі своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось такий вигляд і має божевілля", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська розпочали потужний штурм Соледара (Донецька область) після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Також ми писали, що у неділю, 8 січня, генерал Олександр Сирський відвідав території Бахмутського та Соледарського напрямків для зміцнення оборони українських позицій.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що основне зусилля росіян - відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ.

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Володимир Зеленський Донецька область Війна Росії проти України
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Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?
Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?
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