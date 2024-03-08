Зеленский сегодня посетит Турцию. В ОП раскрыли детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 марта, посетит Турцию. Он проведет встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В ОП подтвердили, что Зеленский приедет в Турцию. На встрече с Эрдоганом глава государства обсудит формулу мира, саммит мира, судоходство в Черном море, продовольственную стабильность и освобождение украинских пленных и политических заключенных.
Также особое внимание будет сосредоточено на общих проектах в оборонно-промышленной сфере.
"Владимир Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера турецкие СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Турцию 8 марта. Отмечалось, что глава государства встретится с Эрдоганом, чтобы обсудить войну, зерновое соглашение и двусторонние отношения.
Стоит отметить, что власти Турции занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Анкара заявляет, что поддерживает суверенитет Украины, при этом прямо не осуждает Москву.
В начале полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, но это не принесло значительных результатов. Также Турция была посредником в создании "зернового коридора" и нескольких обменах пленными.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".
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