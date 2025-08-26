RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Кабмин уже сегодня обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины уже сегодня, 26 августа, обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, правительство согласовало все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

Он также подчеркнул, что во время доклада премьер-министра Юлии Свириденко, в частности, обсуждалось сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа.

Также президент и премьер обсудили расширение программы "еВідновлення".

"Будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали", - добавил Зеленский.

 

Обновление правил выезда для мужчин

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. Премьер-министр Юлия Свириденко также заявила, что этот вопрос регулируется Кабинетом министров и не требует принятия отдельного закона в Раде.

Вчера, 25 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Документ инициировал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев.

Что предусматривает законопроект

В законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предлагают четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации.

Также в статью, которая регулирует выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".

