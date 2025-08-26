Кабмин уже сегодня обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет, - Зеленский

"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, правительство согласовало все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

Он также подчеркнул, что во время доклада премьер-министра Юлии Свириденко, в частности, обсуждалось сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа.

Также президент и премьер обсудили расширение программы "еВідновлення".

"Будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали", - добавил Зеленский.