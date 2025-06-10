Россия ударила по Одессе беспилотниками: все подробности
Российские захватчики в ночь на 10 июня атаковали Одессу беспилотниками.
РБК-Украина собрало все что известно о ночной атаке дронов на Одессу.
Когда началась атака
Сегодня в 00:38 в Одессе объявили воздушную тревогу. Почти сразу в городе раздались взрывы - сработали силы противовоздушной обороны. По сообщениям местных властей, город находился под атакой дронов.
В течение часа в Одессе объявили об отбое тревоги.
Последствия атаки
В результате ночной атаки ударными беспилотниками в Одессе получила повреждения административная часть роддома. Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: последствия удара по Одессе (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)
В то же время зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно сообщается об одном погибшем человеке и трех госпитализированных. Количество пострадавших уточняется.
В результате атаки погиб 59-летний мужчина, по меньшей мере четыре человека получили ранения.
Кроме этого, серьезные повреждения получили жилые дома в центральной части города.
Также из-за атаки дронов в Одессе полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, на месте вспыхнул пожар. Повреждены кареты скорой помощи, однако персонал не пострадал.
Все соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.
Атака РФ на Украину 10 июня
В ночь на 10 июня по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские дроны атаковали Киев и ряд других городов.
В столице прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны. Также появилась информация о приближении ракеты.
При подготовке материала использовались данные: Telegram-каналы главы Одесской ОВА Олега Кипера, мэра Геннадия Труханова, Воздушных сил ВСУ.
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