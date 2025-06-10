Россия ударила по Одессе беспилотниками: все подробности

Российские захватчики в ночь на 10 июня атаковали Одессу беспилотниками.

РБК-Украина собрало все что известно о ночной атаке дронов на Одессу.

Когда началась атака

Сегодня в 00:38 в Одессе объявили воздушную тревогу. Почти сразу в городе раздались взрывы - сработали силы противовоздушной обороны. По сообщениям местных властей, город находился под атакой дронов.

В течение часа в Одессе объявили об отбое тревоги.

Последствия атаки

В результате ночной атаки ударными беспилотниками в Одессе получила повреждения административная часть роддома. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: последствия удара по Одессе (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)

В то же время зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно сообщается об одном погибшем человеке и трех госпитализированных. Количество пострадавших уточняется.

В результате атаки погиб 59-летний мужчина, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Кроме этого, серьезные повреждения получили жилые дома в центральной части города.

Также из-за атаки дронов в Одессе полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, на месте вспыхнул пожар. Повреждены кареты скорой помощи, однако персонал не пострадал.

Все соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.