Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою

У четвер, 15 квітня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України . Порядок денний засідання поки невідомий.

Відзначимо, що засідання Ради нацбезпеки і оборони проходять майже кожну неділю. На минулих засіданнях, зокрема, приймали рішення про введення санкцій проти телеканалів, народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, а також про повернення державі підприємства "Мотор Січ".

"РНБО заплановано на завтра в Офісі президента. Орієнтовно з 16 до 18",- повідомило воно.

Нагадаємо, 2 квітня в Офісі президента відбулося чергове засідання РНБО, після якого президент Володимир Зеленський випустив відеозвернення. Засідання РНБО, зокрема, було присвячене боротьбі з контрабандою в Україні.

Крім того, РНБО ввів санкції проти "топ-10 контрабандистів". Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, хто ж потрапив під українські санкції.

Також на останньому засіданні РНБО говорили про темпи вакцинації в Україні. Найближчим часом, за словами секретаря РНБО, буде наказ за підсумками цього засідання.