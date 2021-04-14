Кабмін затвердив ще одну стратегію щодо стандартів НАТО. І передав її до РНБО

Кабінет міністрів України затвердив ще одну стратегію переходу на стандарти НАТО . Вона стосується сфери оборонно-промислового комплексу.

Повідомляється, що сьогодні ухвалили і передали на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу. Цей документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК з урахуванням усіх актуальних загроз.

"Серед важливих акцентів стратегії - це впровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що стратегію підтримали міжнародні партнери.

"Затвердження такої Стратегії - це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і забезпечуватиме наших військових сучасної військовою продукцією українського виробництва", - додав прем'єр.