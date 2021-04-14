Кабмін затвердив ще одну стратегію щодо стандартів НАТО. І передав її до РНБО
Кабінет міністрів України затвердив ще одну стратегію переходу на стандарти НАТО. Вона стосується сфери оборонно-промислового комплексу.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.
Повідомляється, що сьогодні ухвалили і передали на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу. Цей документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК з урахуванням усіх актуальних загроз.
"Серед важливих акцентів стратегії - це впровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він додав, що стратегію підтримали міжнародні партнери.
"Затвердження такої Стратегії - це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і забезпечуватиме наших військових сучасної військовою продукцією українського виробництва", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський натякнув НАТО щодо надання Києву Плану дій щодо членства в альянсі. На його думку, вступ до НАТО може покласти кінець війні на Донбасі.
Проти це відразу ж виступила Росія, але генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що у неї немає права вето на вступ України до альянсу.