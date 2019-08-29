Зеленський зняв Баканова, Пристайка та Загороднюка з колишніх посад

Президент України Володимир Зеленський звільнив з колишніх посад Івана Баканова, Вадима Пристайка та Андрія Загороднюка. Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що Баканова звільнено з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Пристайко звільнений з посад глави місії України при НАТО та заступника голови Офісу президента України, а Загороднюк залишив посаду в наглядовій раді "Укроборонпрому".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада призначила Баканова главою Служби безпеки України. У ході виступу з трибуни він запевнив, що через півтора місяці планує внести на розгляд парламенту новий закон про СБУ.

Вадим Пристайко очолив Міністерство закордонних справ, а Андрій Загороднюк - Міністерство оборони. Новий міністр закордонних справ, зокрема, зазначив, що на сьогодні завданням номер один залишається досягнення миру на Донбасі, деоккупация і повернення Криму. Він також підкреслив, що у разі прогресу Київ готовий піти на амністію бойовиків і зняття економічної блокади.