Зеленский о словах Шольца: не вижу в подрыве Каховской ГЭС нового измерения войны

Глава государства отметил, что он пока не видит "нового измерения" в войне России против Украины после подрыва Каховской ГЭС, как об этом заявлял Шольц.

По словам президента, может после такого события "кто-то уже понял, что такое Россия".

При этом Зеленский отметил, что чувствует поддержку со стороны Шольца. Немецкий канцлер, по словам президента, "нашел себя", поэтому он начал все больше помогать Украине.

"Он нашел для себя ответы на некоторые вопросы. Россия помогает нам всем найти эти ответы", - добавил Зеленский.

В то же время, глава государства призвал немецкого канцлера предоставить дополнительную помощь.

"Нам нужна его поддержка с коалицией истребителей и систем Patriot", - уточнил Зеленский.

Германия до сих пор не подтвердила своего участия в коалиции истребителей, поскольку у нее нет самолетов F-16. Но власти рассказали, что планируют пересмотреть свою позицию.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера ночью российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате этого в Херсонской области начало затапливать ряд населенных пунктов.

После инцидента канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что такое событие ознаменовало "новое измерение" в войне России против Украины.

Более детально о последствиях разрушения дамбы можете узнать в материале РБК-Украина.