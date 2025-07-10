Зеленский сказал, сколько Путин потратит на войну в 2026 году: сумма гигантская
Российский диктатор Владимир Путин платит одному солдату в своей армии от шести до восьми тысяч долларов. А в следующем году Кремль может потратить на войну 300 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с прессой после Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.
Зеленский напомнил, что Путин хочет армию в полтора миллиона живой силы, при том, что сейчас российская армия насчитывает 1,2 миллиона военнослужащих. Он попросил представить, сколько денег нужно будет Путину, чтобы все это оплачивать.
Пока что у Кремля хватает доходов, чтобы оплачивать расходы на войну. Но новые санкции помогут сделать российский бюджет более дефицитным, считает украинский лидер.
"Как он (Путин - ред.) будет платить в таких объемах? Мы считаем, в следующем году он может потратить 300 миллиардов на войну. Санкции остановят его возможность так финансировать (войну), будет дефицит у него, таких больших бюджетов", - добавил президент.
Отметим, Зеленский считает, что Путин будет всячески затягивать войну. Российскому диктатору не нужен мир. Украинская разведка имеет соответствующие данные, поэтому договариваться с Россией точно не о чем.
Тем временем в Сенате США готовятся к обсуждению и принятию законопроекта об "адских санкциях" против России. Точнее, не столько против России, сколько против главных покупателей российских энергоресурсов.
Президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, уже готов подписать этот законопроект. Однако есть нюанс: Трамп хочет единолично контролировать процесс наложения и снятия санкций.
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