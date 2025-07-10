Зеленский сказал, сколько Путин потратит на войну в 2026 году: сумма гигантская

Российский диктатор Владимир Путин платит одному солдату в своей армии от шести до восьми тысяч долларов. А в следующем году Кремль может потратить на войну 300 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с прессой после Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

Зеленский напомнил, что Путин хочет армию в полтора миллиона живой силы, при том, что сейчас российская армия насчитывает 1,2 миллиона военнослужащих. Он попросил представить, сколько денег нужно будет Путину, чтобы все это оплачивать.

Пока что у Кремля хватает доходов, чтобы оплачивать расходы на войну. Но новые санкции помогут сделать российский бюджет более дефицитным, считает украинский лидер.

"Как он (Путин - ред.) будет платить в таких объемах? Мы считаем, в следующем году он может потратить 300 миллиардов на войну. Санкции остановят его возможность так финансировать (войну), будет дефицит у него, таких больших бюджетов", - добавил президент.