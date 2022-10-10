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Ракетный удар по Киеву. Известно о жертвах и десятках пострадавших

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 10:05
Ракетный удар по Киеву. Известно о жертвах и десятках пострадавших Фото: в результате удара по Киеву погибли 8 человек (t me tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталья Юрченко

В результате сегодняшней ракетной атаки по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек. Также известно о 24 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Ростислава Смирнова в Facebook.

"По состоянию на 08:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли 8 человек и 24 травмированы", - говорится в сообщении.

В Киеве в результате удара возник масштабный пожар. Огонь охватил 6 автомобилей, еще 15 машин повреждены. К ликвидации последствий привлекли 30 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Напомним, сегодня в Шевченковском районе столицы были слышны взрывы. Позже власти сообщили о ракетном ударе.

Детальнее об обстреле Киева можно узнать в материале РБК-Украина.

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