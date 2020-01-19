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Демократи направили в Сенат обґрунтування для імпічменту Трампа

Новини » Політика     19.01.2020 - 01:21
Демократи направили в Сенат обґрунтування для імпічменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трампа звинуватили у використанні повноважень для тиску на владу України

Представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обгрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Про це йдеться на сайті комітету з розвідки Палати представників.

Також комітет опублікував відповідний документ, який займає 111 сторінок. У документі Трампа звинувачують у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд (українську владу, - ред.).

"Президент Дональд Трамп використовував офіційні повноваження для тиску на іноземний уряд, щоб втрутитися у вибори в США заради власних особистих політичних вигод. Потім він спробував приховати цей задум, перешкодивши Конгресу розслідувати його порушення", - зазначено в заяві.

Також демократи підкреслюють, що імпічмент президенту в США відповідно до конституції дозволяється виносити в разі, коли лідер країни "здійснює такі серйозні зловживання владою".

Автори звернення закликають Сенат скористатися цією можливістю, щоб захистити конституційну форму правління і президентські вибори в США в 2020 році. Також демократи заявляють, що Сенату варто "усунути загрозу, яку президент представляє для національної безпеки США".

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, Сенат США почав судовий розгляд у справі про імпічмент Трампа, після подання двох статей звинувачення. Статті звинувачення президента США були представлені членами Палати представників.

Під час виступу перед журналістами у Білому домі Трамп заявив, що чекає "дуже швидкого" розгляду справи про імпічмент в американському Сенаті. Трамп додав, що під час розгляду справи в Сенаті він планує відвідати Київ, щоб взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

Трамп обрав захисників у справі про імпічмент, - AP Трамп сподівається на швидке завершення історії з імпічментом
Новини України Дональд Трампімпічмент
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