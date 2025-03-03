Зеленский о скандале с Трампом и Вэнсом: понимаю причину, но не хочу обсуждать
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В то же время он не хотел бы это обсуждать, поскольку уверен, что "эта ситуация пройдет".
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с украинской и британской прессой по итогам саммита в Лондоне.
"Я не хочу обсуждать, что произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет, впереди более важные вещи, и если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что сам понимает природу этого инцидента, но подробностей не привел.
Зеленский добавил, что хочет от союзников, в частности американских, конструктивного диалога и чтобы те помнили, кто является агрессором.
Ссора Зеленского и Трампа
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля посетил Белый дом в Вашингтоне. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Однако во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнул спор из-за войны и якобы "неблагодарности" Украины.
Впоследствии Зеленский досрочно уехал из Белого дома, а соглашение о редкоземельных металлах не было подписано. Трамп обвинил украинского президента в том, что он якобы не готов к миру.
После этого западные СМИ сообщали, что у Трампа якобы рассматривают возможность приостановить помощь Украине.
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