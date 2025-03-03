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Зеленський про скандал з Трампом і Венсом: розумію причину, але не хочу обговорювати

Понеділок 03 березня 2025 16:33
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Зеленський про скандал з Трампом і Венсом: розумію причину, але не хочу обговорювати Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений, що "ця ситуація мине".

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави заявив під час спілкування з українською та британською пресою за підсумками саміту в Лондоні.

"Я не хочу обговорювати, що відбулося. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація пройде, попереду більш важливі речі, і якщо ми всі будемо далі конструктивними, то, я думаю, на нас чекає позитивний результат", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сам розуміє природу цього інциденту, але подробиць не навів.

Зеленський додав, що хоче від союзників, зокрема американських, конструктивного діалогу і щоб ті пам'ятали, хто є агресором.

Сварка Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого відвідав Білий дім у Вашингтоні. Там він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Проте під час спілкування між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула суперечка через війну і нібито "невдячність" України.

Згодом Зеленський достроково поїхав з Білого дому, а угода про рідкісноземельні метали не була підписана. Трамп звинуватив українського президента у тому, що він нібито не готовий до миру.

Після цього західні ЗМІ повідомляли, що у Трампа нібито розглядають можливість призупинити допомогу Україні.

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