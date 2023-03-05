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Зеленский о ситуации на Донбассе: одна из самых трудных битв

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейчас в Донецкой и Луганской областях украинские военные сражаются в одной из самых тяжелых битв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Особо отмечу и сегодня за храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одна из самых трудных битв. Мучительная и тяжелая", - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил 93-ю отдельную бригаду "Холодный Яр", 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 56-ю отдельную бригаду, 5-й отдельный штурмовой полк. А также нацгвардейцев, пограничников, 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии. Донецкий, Луганский, Краматорский пограничные отряды и сводные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов".

"Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях", - добавил президент.

Напомним, ранее лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко заявлял, что Украина контролирует ключевую трассу Константиновка-Бахмут.

Также мы писали, что, по словам представителя Восточной группировки войск Сергея Череватого, украинские защитники продолжают контролировать Бахмут Донецкой области, массового отвода войск оттуда не происходит.

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Владимир ЗеленскийЛуганскДонбассДонецкая областьВойна России против Украины